Рост инфляции в Молдове продолжается: данные Нацбюро статистики

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Годовая инфляция в ноябре в Молдове составила 5,4%, средние потребительские цены выросли по сравнению с октябрем на 0,3%, а с декабрем прошлого года — на 5,9%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
Рост месячной инфляции обусловлен подорожанием продовольственных товаров примерно на 0,5%, непродовольственных — на 0,4%, оказываемых населению услуг — на 0,1%.
«В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года из продовольственных товаров более выраженный рост средних потребительских цен отмечен на овощи — на 4,9%, куриные яйца — на 4,6%, растительное масло — на 1,7%, молоко и молочную продукцию — на 0,4%», — уточнили в НБС.
При этом за анализируемый период цены на фрукты снизились на 4,2%.
С начала года средние потребительские цены в Молдове выросли на 5,9%, в том числе на продовольственные товары — на 6,6%, непродовольственные товары — на 4,3% и на услуги, оказываемые населению — на 7,4%.
За 12 месяцев рост средних потребительских цен составил 5,4%, в том числе на продовольственные товары — на 7,5%, непродовольственные товары — на 4,8% и услуги, оказываемые населению — на 3,3%.
За год овощи подорожали на 31,95%, фрукты на 28,42%, яйца на 16,22%. Заметный рост показали цены на воду и канализацию (18,75%) и медицинские услуги (23,34%).
Данные НБС не охватывают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.