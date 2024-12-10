Рост инфляции в Молдове продолжается: данные Нацбюро статистики

«В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года из продовольственных товаров более выраженный рост средних потребительских цен отмечен на овощи — на 4,9%, куриные яйца — на 4,6%, растительное масло — на 1,7%, молоко и молочную продукцию — на 0,4%», — уточнили в НБС.