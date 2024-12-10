Доллар опять начал дорожать

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился на торгах во вторник по отношению к евро и российской валюте, свидетельствуют данные БВФБ.
Впервые с начала месяца доллар подорожал: сегодня «американец» укрепился на 0,81%, или на 2,7 копейки. Сейчас его стоимость составляет 3,4049 белорусского рубля.
Валюта США установила максимум 28 ноября — 3,5951 рубля. После этого доллар дешевел семь раз подряд, потеряв в стоимости более 20 копеек. Как заявлял ранее Sputnik экономист Александр Козлов, сейчас главная резервная валюта мира переживает период эйфории и до вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа на финансовом рынке будет наблюдаться турбулентность. Соответственно, доллар будет то расти, то падать в цене.
Что касается евро, то на сегодняшних торгах он подешевел на 0,57%, или на две копейки. В конце прошлой недели «европеец» потерял сразу 15 копеек, но накануне смог отыграть почти восемь. Во вторник на бирже за него отдавали уже меньше — 3,5795 рубля.
Российский рубль, укреплявшийся всю прошлую неделю, сегодня сбавил обороты. Валюта восточного соседа Беларуси подешевела на 0,37% до 3,4028 белорусского рубля за одну сотню.
Юань в свою очередь укрепился больше всех иностранных валют. «Китаец» подорожал почти на пять копеек, и теперь десятка стоит 4,6910 белорусского рубля.