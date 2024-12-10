Доллар опять начал дорожать

Валюта США установила максимум 28 ноября — 3,5951 рубля. После этого доллар дешевел семь раз подряд, потеряв в стоимости более 20 копеек. Как заявлял ранее Sputnik экономист Александр Козлов, сейчас главная резервная валюта мира переживает период эйфории и до вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа на финансовом рынке будет наблюдаться турбулентность. Соответственно, доллар будет то расти, то падать в цене.