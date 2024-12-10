Власти Прикамья пояснили рост тарифов услуг ЖКХ в регионе на 21,1%

В краевом Минтарифов пояснили предстоящий рост тарифов с 1 июля 2025 года. В ведомстве сообщили, 21,1% является предельным индексом роста платы граждан за все коммунальные услуги по региону. Тарифы на электроэнергию, в совокупности с другими платежами за коммунальные услуги, не превысят установленного индекса.