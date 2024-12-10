Власти Прикамья пояснили рост тарифов услуг ЖКХ в регионе на 21,1%

Правительство России установило для Пермского края самый высокий среди всех регионов страны предельный рост тарифов на услуги ЖКХ. На 2025 год и два последующих года он составит 21,1%, ежегодное отклонение не будет превышать 4,2%.
В краевом Минтарифов пояснили предстоящий рост тарифов с 1 июля 2025 года. В ведомстве сообщили, 21,1% является предельным индексом роста платы граждан за все коммунальные услуги по региону. Тарифы на электроэнергию, в совокупности с другими платежами за коммунальные услуги, не превысят установленного индекса.
Новые нормативы установят для всех муниципальных образований, разделенных на девять климатических районов, с учетом материала стен и этажности домов. Их применят при расчете коммунальной услуги, если в доме нет общедомового прибора учета тепловой энергии.
Регионы самостоятельно устанавливают предельные индексы повышения тарифов ЖКХ, которые могут отличаться, как в большую, так и меньшую сторону от общероссийского значений.
Средний индекс повышения тарифов ЖКХ в России составит 11,9%. Тарифы на электроэнергию для населения в среднем повысят на 12,6%, на газ — 10,3%.
В Пермском крае с 1 июля 2024 года средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составил 10,8%. В Перми на водоснабжение и водоотведение превышение тарифа не превысило 15,1%, на тепловую энергию — 12,8%. Предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям ограничили 4,9%.
В Пермском крае прокуратура проверит законность повышения платы за отопление. Краевые власти утвердили новые нормативы потребления коммунальной услуги с октября 2024 года.