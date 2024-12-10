ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд. Такие планы озвучил хоким региона на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Речь шла об эффективном использовании незадействованных возможностей, увеличении количества рабочих мест и привлечении инвестиций.
Отмечалось, что лишь 25% всех земель области используют в сельском хозяйстве. Доходы с одного гектара здесь ниже, чем в других регионах. В таких городах, как Бекабад и Ахангаран, а также в Аккурганском, Чиназском и Пскентском районах переработка сельхозпродукции находится на крайне низком уровне. Обеспечение продовольственной безопасности и экспорт плодоовощной продукции также не соответствуют потенциалу.
Чтобы повысить эффективность использования земли каждый кластер, фермерское и дехканское хозяйство внесут в информационную систему «Агроплатформа». Она будет включать данные о посевных площадях, объемах продукции, числе работников и налоговых поступлениях.
«В следующем году в семи районах, специализирующихся на плодоовощной продукции, на площади 52 тысячи гектаров планируется организовать трехразовое получение урожая. Также на 5 тысячах гектаров будут созданы промышленные сады и виноградники».
В целом земли в 22 районах и городах области будут связаны с перерабатывающими и экспортными предприятиями. Это позволит в следующем году заготовить 3,5 млн тонн плодоовощной продукции и экспортировать ее на сумму $500 млн.
Говорили и о том, что инфраструктура и логистика Ташобласти благоприятны для предпринимательства. Однако за последние три года площадь производственных, торговых и сервисных объектов увеличилась всего на 1,6 млн квадратных метров, что в 3,5 раза меньше, чем в столице. Из 9 тыс. гектаров земли, выделенных под инвестпроекты, 2 тыс. не используют. Ряд гособъектов простаивает.
Между тем инвесторы заинтересованы в строительстве «умного города», медицинского кластера и «зеленых» электростанций в регионе. Тысячи предпринимателей из столицы и других областей ищут площадки для расширения бизнеса, строительства новых предприятий, гостиниц, торговых и туркомплексов.
«Хоким Ташкентской области представил планы на следующий год по привлечению 5 миллиардов долларов инвестиций и увеличению экспорта до 2 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.
Президент обратил внимание на то, что половину из ожидаемых инвестиций планируют направить в уже развитые города — Алмалык, Ангрен, Чирчик, а также Ахангаранский, Зангиатинский и Кибрайский районы. В связи с этим, необходимо разработать дополнительные проекты в относительно отстающих районах, таких как Аккурган, Бекабад, Бука, Паркент, Пскент, Куйичирчик и Чиназ, чтобы создать новые рабочие места.
Мирзиёев подчеркнул, что за счет возможностей Ташкентской области можно добиться повышения доходов всего населения.
«Поставлена задача в следующем году обеспечить занятость 700 тысяч человек, снизить уровень безработицы до ее естественного уровня. вывести из бедности 22 тысячи семей, сократив уровень бедности с нынешних 7,2 до 4 процентов, а также обеспечить работой трудовых мигрантов, возвращающихся из-за рубежа», — говорится в сообщении.