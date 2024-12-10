В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд

Отмечалось, что лишь 25% всех земель области используют в сельском хозяйстве. Доходы с одного гектара здесь ниже, чем в других регионах. В таких городах, как Бекабад и Ахангаран, а также в Аккурганском, Чиназском и Пскентском районах переработка сельхозпродукции находится на крайне низком уровне. Обеспечение продовольственной безопасности и экспорт плодоовощной продукции также не соответствуют потенциалу.