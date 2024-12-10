В Самаре самые высокие зарплаты предлагают инженеру-программисту и механику

Стали известны лучшие предложения для соискателей в Самаре в декабре. На первом месте по зарплате оказалась вакансия ведущего инженера-программиста в сфере промышленной автоматизации. Таковы результаты исследования, которое провели специалисты SuperJob.
Так, за работу инженеру-программисту предлагают от 135 до 140 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился механик по обслуживанию строительной техники. Зарплата — до 130 тысяч рублей.
Третью строчку занял директор магазина в крупной розничной сети. Ему готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. Дополнительно обещают премии, обучение, скидки на покупки и поддержку в сложных ситуациях.
Еще одна интересная вакансия — менеджер по продажам корпоративным клиентам. Будущий сотрудник крупного цифрового провайдера может рассчитывать на зарплату до 120 тысяч рублей.