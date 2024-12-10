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Новосибирский производитель дихлофоса заявил о его безопасности

Новосибирский производитель дихлофоса «Сибиар» заявил, что его продукция полностью безопасна для потребителей при использовании по прямому назначению.

После изъятия продукции силовиками вопросов и претензий к предприятию не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от завода.

Напомним, в сентябре этого года широкий резонанс получило известие о смерти четырех детей в поселке Красная Сопка Красноярского края. Одной из версий причины гибели несовершеннолетних стало отравление инсектицидами. Накануне гибели детей глава семьи обрабатывал дом дихлофосом «Варан» производства новосибирского предприятия «Сибиар».

Заводом владеет депутат Заксобрания Новосибирской области Виктор Кушнир. После гибели детей мужчину допрашивали следователи. Предприятие также предоставило следственному органу все образцы продукции в соответствии с запросом. На своей странице в соцсетях Кушнир написал:

«Мы уже тридцать лет производим безопасную продукцию. Невозможно ей отравиться и никто ей никогда не отравится».