Новосибирский производитель дихлофоса заявил о его безопасности

Заводом владеет депутат Заксобрания Новосибирской области Виктор Кушнир. После гибели детей мужчину допрашивали следователи. Предприятие также предоставило следственному органу все образцы продукции в соответствии с запросом. На своей странице в соцсетях Кушнир написал: