Столичная компания поставляла в донские воинские части некачественные продукты

По информации пресс-службы, основной поставщик продуктов — ООО «РБЕ “Филиал ЮГ”». При проверке компании был выявлен ряд нарушений. В частности, фальсификация продукции растительными жирами, консервантами, наличие мяса птицы, не указанного в на упаковках, антибиотиков, а также нестероидных противовоспалительных средств.