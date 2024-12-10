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Минтруда Беларуси сказало, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Минтруда Беларуси сказало об условиях получения компенсации за неиспользованный отпуск.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусам получить компенсацию за неиспользованный отпуск.

Так, общее правило гласит, что наниматель должен предоставлять работнику ежегодно трудовой отпуск полной продолжительности в пределах рабочего года сотрудника, а работник должен его использовать.

При этом перенос части трудового отпуска на следующий год или его продление возможны, если, например, наступила временная нетрудоспособность, наступил срок отпуска по беременности и родам, работника привлекли к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы, или же если трудовой отпуск совпал с отпуском в связи с получением образования (если отпуск был оформлен перед трудовым или во время отпуска для получения образования).

Также это касается случаев невыплаты работнику в установленные сроки зарплаты за время отпуска. А еще — с согласия сторон или в иных случаях, которые предусмотрены законодательством Беларуси или колдоговором.

Еще в Минтруда заметили, что перенос части отпуска на следующий рабочий год допустим только в двух исключительных случаях: в связи с производственной необходимостью, а также если работника отзывали из трудового отпуска.

При этом нанимателем должны быть предоставлены до конца текущего рабочего года, а работником использованы не менее 14 календарных дней отпуска.

Получить денежную компенсацию за отпуск можно в случае замены части трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающей 21 календарный день, если денежная компенсация согласована между работником и нанимателем.

При этом нельзя заменить денежной компенсацией отпуск, который предоставляется авансом, или отпусков беременным, работникам с инвалидностью, работникам моложе 18 лет, работникам за труд в зонах радиоактивного загрязнения. Не могут быть заменены денежной компенсацией дополнительные отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда и за особый характер работы.

Еще получение компенсации возможно при отзыве из трудового отпуска, если в текущем рабочем году использовалось меньше 14 календарных дней отпуска, а также при увольнении.

При этом в Беларуси нельзя не предоставить трудовой отпуск и отозвать из отпуска работника моложе 18 лет и работника, который имеет право на дополнительные отпуска за работу с вредными (опасными) условиями труда и за особый характер работы.

Тем временем КГК откроет горячую линию 191 по задержке зарплат белорусам с 11 декабря.

Еще милиция сказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси.