Минтруда Беларуси сказало, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

При этом перенос части трудового отпуска на следующий год или его продление возможны, если, например, наступила временная нетрудоспособность, наступил срок отпуска по беременности и родам, работника привлекли к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы, или же если трудовой отпуск совпал с отпуском в связи с получением образования (если отпуск был оформлен перед трудовым или во время отпуска для получения образования).