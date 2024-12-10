Минтруда Беларуси сказало, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусам получить компенсацию за неиспользованный отпуск.
Так, общее правило гласит, что наниматель должен предоставлять работнику ежегодно трудовой отпуск полной продолжительности в пределах рабочего года сотрудника, а работник должен его использовать.
При этом перенос части трудового отпуска на следующий год или его продление возможны, если, например, наступила временная нетрудоспособность, наступил срок отпуска по беременности и родам, работника привлекли к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы, или же если трудовой отпуск совпал с отпуском в связи с получением образования (если отпуск был оформлен перед трудовым или во время отпуска для получения образования).
Также это касается случаев невыплаты работнику в установленные сроки зарплаты за время отпуска. А еще — с согласия сторон или в иных случаях, которые предусмотрены законодательством Беларуси или колдоговором.
Еще в Минтруда заметили, что перенос части отпуска на следующий рабочий год допустим только в двух исключительных случаях: в связи с производственной необходимостью, а также если работника отзывали из трудового отпуска.
При этом нанимателем должны быть предоставлены до конца текущего рабочего года, а работником использованы не менее 14 календарных дней отпуска.
Получить денежную компенсацию за отпуск можно в случае замены части трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающей 21 календарный день, если денежная компенсация согласована между работником и нанимателем.
При этом нельзя заменить денежной компенсацией отпуск, который предоставляется авансом, или отпусков беременным, работникам с инвалидностью, работникам моложе 18 лет, работникам за труд в зонах радиоактивного загрязнения. Не могут быть заменены денежной компенсацией дополнительные отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда и за особый характер работы.
Еще получение компенсации возможно при отзыве из трудового отпуска, если в текущем рабочем году использовалось меньше 14 календарных дней отпуска, а также при увольнении.
При этом в Беларуси нельзя не предоставить трудовой отпуск и отозвать из отпуска работника моложе 18 лет и работника, который имеет право на дополнительные отпуска за работу с вредными (опасными) условиями труда и за особый характер работы.
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