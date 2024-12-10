Стали известные лучшие вакансии декабря в Краснодаре

Среди лучших вакансий декабря в краевой столице также оказались вакансии оператора-наладчика станков с ПУ (зарплата от 206 до 227 тысяч рублей), бетонщика-арматурщика (от 150 до 200 тысяч рублей), водителя (категория Е; от 150 тысяч рублей) и автомеханика (от 140 до 200 тысяч рублей).
В Москве в топ вошла вакансия старшего инженера по машинному обучению, в Санкт-Петербурге — управляющего шоурума, в Красноярске — руководителя отдела продаж, в Новосибирске — начальника обособленного подразделения торговой компании, в Волгограде — заместителя генерального директора по строительству, в Нижнем Новгороде — главного бухгалтера, уточнили в пресс-службе SuperJob.