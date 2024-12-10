Стали известные лучшие вакансии декабря в Краснодаре

Среди лучших вакансий декабря в краевой столице также оказались вакансии оператора-наладчика станков с ПУ (зарплата от 206 до 227 тысяч рублей), бетонщика-арматурщика (от 150 до 200 тысяч рублей), водителя (категория Е; от 150 тысяч рублей) и автомеханика (от 140 до 200 тысяч рублей).