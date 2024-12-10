В Самарской области в 2025 году запустят «Ласточку» по новому маршруту

Сейчас на «Ласточке» можно добраться из Самары в Сызрань, Тольятти и Жигулевское море. Несколько обычных электричек ездят внутри региона, а также есть межрегиональные маршруты: Сызрань — Инза, Сызрань — Кузнецк, Самара — Бузулук, Похвистнево — Абдулино. Поедет ли «Ласточка» по какому-то из этих маршрутов, или же появится какой-то другой, станет известно уже скоро. Новую «Ласточку» запустят в 2025 году.