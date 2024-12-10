В Самарской области в 2025 году запустят «Ласточку» по новому маршруту

В Самарской области запустят скоростную «Ласточку» еще по одному маршруту. Новый маршрут анонсировала пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Правда, куда именно можно будет «долететь» на «Ласточке», пока остается загадкой.
— Есть идеи? Пиши в комментариях! — обратились к жителям региона в компании.
В комментариях к записи о новом маршруте самарцы гадают, куда еще можно будет добраться на «Ласточке». Среди вариантов — маршруты «Тольятти — Новокуйбышевск», «Тольятти — Сызрань», «Самары — Похвистнево» и даже «Самара — аэропорт».
Сейчас на «Ласточке» можно добраться из Самары в Сызрань, Тольятти и Жигулевское море. Несколько обычных электричек ездят внутри региона, а также есть межрегиональные маршруты: Сызрань — Инза, Сызрань — Кузнецк, Самара — Бузулук, Похвистнево — Абдулино. Поедет ли «Ласточка» по какому-то из этих маршрутов, или же появится какой-то другой, станет известно уже скоро. Новую «Ласточку» запустят в 2025 году.