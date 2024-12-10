В двух городах Южного Урала с января подорожает проезд

С начала следующего года её рост стоит ожидать жителям Магнитогорска и Коркино.
Изменения вступят в силу 1-го января и затронут многие маршруты общественного транспорта в двух городах. В Коркино подорожает до 40 рублей проезд в автобусах № 1, 5 и 19. 45 рублей придётся заплатить местным жителям, чтобы проехать на маршруте № 7. При этом никак не изменится цена на одну поездку в автобусе № 2.
В Магнитогорске проезд подорожает до 40 рублей. Затронут изменения все автобусы и трамваи, но при этом продолжат действовать льготы на проезд для нескольких категорий населения. Женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет будут доступны 30 бесплатных поездок в месяц при наличии социальной карты. Если лимит будет исчерпан, деньги начнут списываться, но не в полном объёме. Вместо 40 рублей одна поездка будет стоить лишь 25. Столько же придётся заплатить за проезд школьникам и студентам из государственных учебных заведений.
В администрациях городов называют повышение цены вынужденным решением. Связано оно с ростом стоимости обслуживания транспорта, деталей, электричества для трамваев, топлива для автобусов, а также повышением зарплат водителей.