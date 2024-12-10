В двух городах Южного Урала с января подорожает проезд

В Магнитогорске проезд подорожает до 40 рублей. Затронут изменения все автобусы и трамваи, но при этом продолжат действовать льготы на проезд для нескольких категорий населения. Женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет будут доступны 30 бесплатных поездок в месяц при наличии социальной карты. Если лимит будет исчерпан, деньги начнут списываться, но не в полном объёме. Вместо 40 рублей одна поездка будет стоить лишь 25. Столько же придётся заплатить за проезд школьникам и студентам из государственных учебных заведений.