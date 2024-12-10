Объемы потребления газа в Молдове растут

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Объем потребления природного газа в ноябре текущего года составил 123,1 миллиона кубометров, что на 47,3% выше показателей того же периода 2023 года, проинформировали в пресс-службе АО «Молдовагаз».
По сравнению с октябрем текущего года этот показатель увеличился на 77,5 миллиона кубометров, или на 169,7%.
Бытовые потребители продолжают исправно платить по счетам, уточняют в компании, однако чуть хуже, чем годом ранее.
«Бытовые потребители, по состоянию на 30 ноября 2024 года, погасили 98,7% выставленных в счетах сумм, что на 0,3 процентного пункта меньше того же периода прошлого года», — говорится в сообщении.
Что касается небытовых потребителей (юридических лиц), то доля их платежей достигла 99% с ростом на 3,7 процентного пункта.
Предприятия теплоэнергетического сектора страны рассчитываются с поставщиком на 100%, или на 8,8 процентного пункта выше показателей ноября 2023 года.
За отчетный период от сети было отключено 230 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 493,9 тысячи леев. При этом 211 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.
По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленный энергоноситель на конец ноября текущего года покрывает 99,2% от объема поставок и составляет 7,203 миллиарда леев, что на 32,5% меньше показателя этого же периода прошлого года. Это обусловлено разницей в тарифах.