Объемы потребления газа в Молдове растут

По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленный энергоноситель на конец ноября текущего года покрывает 99,2% от объема поставок и составляет 7,203 миллиарда леев, что на 32,5% меньше показателя этого же периода прошлого года. Это обусловлено разницей в тарифах.