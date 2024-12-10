Как будут штрафовать за нарушение ПДД в 2025 году

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил поправки, повышающие штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. Документ уже прошел первое чтение, депутаты собираются рассмотреть его во втором чтении 12 декабря.

За непристегнутый ремень безопасности у водителя предлагают штрафовать на 1,5 тыс. вместо 1 тыс. рублей. За превышение скорости и несоблюдение требований знаков или разметки штраф с возможных 500−5 тыс. рублей вырастет до 750−7,5 тыс. рублей. Документ также предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тыс. рублей. Столько же придется заплатить за отказ от проверки на опьянение.

Также комитет предложил вдвое уменьшить скидку за быструю оплату штрафов — с 50 до 25%.

Как изменятся штрафы для водителей — в инфографике «Газеты.Ru».