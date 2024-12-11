В Ростове самые высокие зарплаты предлагают менеджерам и монтажникам окон

На первом месте топа оказалась вакансия менеджера по продажам. Соискателю на этой позиции предлагается зарплата от 150 до 200 тыс. руб. в месяц. Для трудоустройства необходим опыт в сфере строительства, оптовых продаж, промышленности или дорожных работ.
На втором месте — монтажник балконов и окон. Требуются физически выносливые люди на зарплату от 150 до 200 тыс. руб. в месяц.
Третье место занимают терапевты-хирургии с зарплатными предложениями от 150 тыс. руб. Соискатели должны иметь образование по специальности, медицинскую книжки и сертификат.
На четвертой строчке расположились инженеры по слаботочным системам, им предлагают зарплату от 100 тыс. руб. в месяц. Из основных требований — высшее техническое или средне-профессиональное техническое образование, знание специальных программ.
Замыкают пятерку вакансия водителя категории Е, в обязанности которого входит перевозка сельхозпродукции, сыпучих и инертных материалов на автомобилях компании. Соискателю предлагают от 100 тыс. руб.в месяц.
Помимо Ростова, высокооплачиваемые вакансии для врачей и водителей категории Е можно найти в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.