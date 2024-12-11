В Ростове самые высокие зарплаты предлагают менеджерам и монтажникам окон

На первом месте топа оказалась вакансия менеджера по продажам. Соискателю на этой позиции предлагается зарплата от 150 до 200 тыс. руб. в месяц. Для трудоустройства необходим опыт в сфере строительства, оптовых продаж, промышленности или дорожных работ.