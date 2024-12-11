В Ростове изобрели устройство для уничтожения БПЛА

На форуме также презентовали инновационную речную ледокольную приставку к буксирам-толкачам, зарядную станцию для электромобилей и автоматическую систему мойки окон.
«Эти и многие другие интересные и полезные разработки представлены на инновационном форуме. Что особенно важно, все эти изобретения придумали у нас в Ростове, часть уже выпускается серийно», — сообщил глава города Алексей Логвиненко.
Мэр обсудил с авторами проектов, как хорошую идею довести до логического завершения в виде конкретного продукта. Обсудили дальнейшие планы по развитию высокотехнологичных производств, меры поддержки новаторов со стороны государства.