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В Ростове изобрели устройство для уничтожения БПЛА

Ростовская область, 10 декабря 2024. DON24.RU. На инновационном форуме в Ростове представили устройство для обнаружения и подавления БПЛА, сообщили в мэрии.

На форуме также презентовали инновационную речную ледокольную приставку к буксирам-толкачам, зарядную станцию для электромобилей и автоматическую систему мойки окон.

«Эти и многие другие интересные и полезные разработки представлены на инновационном форуме. Что особенно важно, все эти изобретения придумали у нас в Ростове, часть уже выпускается серийно», — сообщил глава города Алексей Логвиненко.

Мэр обсудил с авторами проектов, как хорошую идею довести до логического завершения в виде конкретного продукта. Обсудили дальнейшие планы по развитию высокотехнологичных производств, меры поддержки новаторов со стороны государства.