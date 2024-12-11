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В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» возведут новый жилой комплекс

В Екатеринбурге возле ТЦ «Мега» построят жилой комплекс с детсадами, школой и спорткомплексом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Юрия Исламова, Отрадной, Металлургов и Московского тракта.

На территории площадью 68 гектаров планируется возведение многоэтажных жилых зданий общей площадью 340 тысяч квадратных метров. В них смогут поселиться 11 тысяч человек.

Кроме того, на территории построят два детских сада, суммарно рассчитанных на 650 мест, возведут школу, в которой смогут обучаться 1350 учеников, построят физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивной школой, а также возведут школу искусств.

Дополнительно будут построены детская и взрослая поликлиники и пожарное депо.

Также застройщик предоставит паркинги, рассчитанные на 2500 автомобилей.

— Близлежащие леса площадью почти 17 гектаров сохранят, а еще 2,8 гектара зеленых пространств- благоустроят, — сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Отметим, что застройщик внутри территории проложит 2,5 километра дорог, часть из которых реконструирует.

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