Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре в 2025 году отремонтируют улицы Мира, Ивана Финютина и Маршала Устинова

Власти Самары отремонтируют дороги в рамках подготовки к 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

В следующем году в Самаре будут ремонтировать улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны или связанные с ее событиями. Ремонт проведут в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в 2025 году.

— По нацпроекту отремонтируют улицы Мира, Ивана Финютина и Маршала Устинова, — уточнила пресс-служба администрации Самары.

На ремонт этих улиц выделят более 115 миллионов рублей. Также в следующем году в Самаре установят 50 надгробных сооружений на воинских захоронениях, отремонтируют 14 памятников, посвященных подвигам людей в годы Великой Отечественной войны.