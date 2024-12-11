В Самаре в 2025 году отремонтируют улицы Мира, Ивана Финютина и Маршала Устинова

В следующем году в Самаре будут ремонтировать улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны или связанные с ее событиями. Ремонт проведут в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в 2025 году.
— По нацпроекту отремонтируют улицы Мира, Ивана Финютина и Маршала Устинова, — уточнила пресс-служба администрации Самары.
На ремонт этих улиц выделят более 115 миллионов рублей. Также в следующем году в Самаре установят 50 надгробных сооружений на воинских захоронениях, отремонтируют 14 памятников, посвященных подвигам людей в годы Великой Отечественной войны.