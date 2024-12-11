Прогнозируемый доход бюджета Ростова в 2025 году составит 59,7 млрд рублей

Кроме того, расходы городской казны за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2024 год решено увеличить с 46,8 млрд руб. до 47 млрд руб. (в том числе, за счет субвенций из бюджета области на 2024 год — с 18,1 млрд до 18,6 млрд руб., а за счет субсидий из областного бюджета на 2024 год — сократить с 27,7 млрд до 27,3 млрд руб.).