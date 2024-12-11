Здание нового аэропорта Краснодара возведено на 70%

Строительство нового аэропорта Краснодара идет согласно срокам. Конструктив здания будущей воздушной гавани столицы Кубани завершен на 70%. В 2025 году подрядчик приступит к монтажу стен и кровли. Также строительная площадка становится еще и учебной лабораторией для будущих строителей.
«Проект уникален с точки зрения конструктивных особенностей, масштабов и инженерных решений, поэтому с его особенностями нужно знакомить будущих строителей городов и воздушных гаваней. Мы пригласили на строительную площадку учащихся Горячеключевского технологического техникума и Кореновского политехнического техникума. Ребята учатся на разные специальности и несомненно, визит на крупнейшую строительную площадку на юге страны был не только интересен, но и полезен с профессиональной точки зрения», — сообщили в пресс-службе холдинга «Аэродинамика».
Строительство нового аэропорта в Краснодаре началось осенью 2023 года. Полностью реализовать проект и ввести его в эксплуатацию планируют в октябре 2026 года. Общая инвестиционная стоимость всего контрактного пакета составляет более 53 миллиардов рублей.