Здание нового аэропорта Краснодара возведено на 70%

«Проект уникален с точки зрения конструктивных особенностей, масштабов и инженерных решений, поэтому с его особенностями нужно знакомить будущих строителей городов и воздушных гаваней. Мы пригласили на строительную площадку учащихся Горячеключевского технологического техникума и Кореновского политехнического техникума. Ребята учатся на разные специальности и несомненно, визит на крупнейшую строительную площадку на юге страны был не только интересен, но и полезен с профессиональной точки зрения», — сообщили в пресс-службе холдинга «Аэродинамика».