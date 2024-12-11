Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 11 декабря

Национальным банком скорректированы курсы валют на 11 декабря 2024 года, среду. В результате курс доллара и курс евро стали понижены, однако подрос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 11 декабря, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4049 белорусского рубля, 1 евро — 3,5866 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4028 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 10 декабря, курсы доллара и евро несколько повысились, а курс российского рубля, наоборот, снизился. Заметнее других валют изменился курс американской валюты.
В денежном выражении на 11 декабря, среду, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США повышен на 0,0274 белрубля, курс 1 евро подрос на 0,0167 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0128 белрубля.
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