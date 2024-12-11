Шеф-повар с зарплатой 16500 рублей, замгендиректора в агрогородок ищут на 8 тысяч, а сварщику заплатят 7000. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в декабре 2024

Сразу 10 наиболее высокооплачиваемых вакансий назвали белорусам в декабре 2024 года.
Заканчивается 2024 год, за окном — декабрь, финальный месяц года. Немало белорусов могут быть заинтересованы в том, чтобы в новый 2025-й год войти с новой работой. Новой и высокооплачиваемой, что немаловажно!
Кому в Беларуси готовы платить больше, чем прочим? Для ответа на этот вопрос, как и в ноябре-2024, обратимся к Общереспубликанскому банку вакансий. Отметим, что общее количество предложений работы относительно ноября там фактически не изменилось: чуть больше 168 тысяч.
Интересные и денежные вакансии есть и в Минске, и в регионах Беларуси. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Чаще всего на первую позицию зарплатного топа попадают вакансии директоров и топ-менеджеров. Однако в декабре-2024 года самой высокооплачиваемой вакансией является вакансия шеф-повара. Ищут его для работы в одном из заведений общепита, расположенном в центре Минска, зарплата — до 16500 белорусских рублей. Заработок, что и говорить, предлагается достойный, понятное дело, что и требования к соискателям весьма конкретны: «знание итальянской и средиземноморской кухни; подтверждение квалификации на международных конкурсах». Плюс «опыт работы за рубежом, в ресторанах премиум-классов не менее 5 лет», ну и, само собой, идеальное знание итальянского языка.
Вторая позиция декабрьского топа — вакансия менеджера. Работодатель — представительство китайской компании в Беларуси, поэтому само рабочее место находится в белорусско-китайском индустриальном парке под Минском.
Какие требования? Помимо знания китайского языка, это «высшее профессиональное образование по специальности “Менеджмент”, а также стаж работы по специальности в сфере маркетинга и рекламы не менее 3 лет». Что касается зарплаты, то она в объявлении указана в диапазоне от 9950 до 11600 рублей.
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий декабря-2024 предложение от профессионального футбольного клуба «Арсенал», база которого расположена под Минском, в Дзержинске. Нужен там спортсмен-инструктор.
«Режим труда 5/2, опыт работы в зарубежных футбольных клубах», — указывает работодатель. Нужно быть готовыми и к режиму гибкого рабочего времени. Предлагают футболисту 8139 рублей 53 копейки ежемесячно.
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Одному их производственных предприятий, которое находится в агрогородке Новоселье под Минском, требуется заместитель генерального директора. Зарплата — до 8000 белорусских рублей. Пожеланий к кандидатам сразу несколько: во-первых, свободное владение английским и немецким языками, во-вторых, высшее техническое образование, в-третьих, опыт работы в компаниях, специализирующихся на производстве обоев более пяти лет.
Двигаемся дальше. Вакансия, занявшая пятую позицию декабрьского топа, ориентирует потенциальных работников на зарплату от 7500 до 7800 белорусских рублей ежемесячно. Работодатель — один из центров международного обмена с офисом в Минске. Требуется там замдиректора по информационным технологиям. От соискателей — высшее образование, «свободное владение английским и китайским языками; умение работать с таблицами, формулами Excel». Заработок, повторимся, до 7,8 тысячи рублей. К слову, в этой же организации и на ту же зарплату требуется замдиректора по идеологической работе. Среди требований к нему, помимо владения китайским и английским, работодатель указывает наличие организаторских способностей в области международных отношений.
Главный бухгалтер нужен минской компании, которая специализируется на торговле товарами для животных. Никаких особых требований, исключая высшее образование и наличие трехлетнего опыта работы, в объявлении не указано. А вот зарплата озвучена: до 7000 BYN.
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На тысячу белорусских рублей меньше предлагают заместителю директора по животноводству, вакансия открыта в сельхозпредприятии «Копыльское», которое находится в агрогородке Тимковичи Минской области. Рассматриваются соискатели высшим образованием и опытом работы от одного года. Зарплата — до 6000 рублей ежемесячно. К слову, не так давно сенатор Михаил Русый сказал, что зарплата руководителей в регионах составляет 7−8 тысяч рублей.
От 6 до 7 тысяч белорусских рублей плюс «дополнительные надбавки по результатам собеседования, премии по результатам работы» — это предложение по вакансии инженера-технолога по внедрению добавок и ингредиентов для молочной промышленности. Открыта она на одном из предприятий в Заславле, под Минском. Требований к нужному специалисту немало: «внедрение новых видов продукции, технологическое сопровождение продукта (т.е. консультации клиентов, отработка в условиях производства, при необходимости доработка продукта под потребности клиента)».
В обязанности специалиста будет, кроме прочего, входить «проведение выработок, испытания и внедрение новых ингредиентов на производстве, активное продвижение и ведение продаж ингредиентов для молочной промышленности». Добавим, что вакансия появилась относительно недавно и остается актуальной.
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Предприятие-подрядчик в области свайного фундаментостроения из Гомельской области периодически фигурирует в ежемесячных рейтингах зарплат. В декабре там открылась вакансия электрогазосварщика, желательно, с как минимум профтехобразованием и двухлетним опытом работы. Платить готовы от 6 до 7 тысяч BYN, работодатель пишет, что работа — разъездная и по режиму гибкого рабочего времени.
Завершает декабрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Беларуси предложение от Нацбанка республики, где требуется начальник главного управления. Специалиста в Нацбанке ищут уже не первый месяц, в декабре вакансия появилась вновь. От соискателей — высшее образование, опыт работы от 5 лет. Зарплата — от 5216,48 до 6248,72 рубля.
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