Шеф-повар с зарплатой 16500 рублей, замгендиректора в агрогородок ищут на 8 тысяч, а сварщику заплатят 7000. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в декабре 2024

Чаще всего на первую позицию зарплатного топа попадают вакансии директоров и топ-менеджеров. Однако в декабре-2024 года самой высокооплачиваемой вакансией является вакансия шеф-повара. Ищут его для работы в одном из заведений общепита, расположенном в центре Минска, зарплата — до 16500 белорусских рублей. Заработок, что и говорить, предлагается достойный, понятное дело, что и требования к соискателям весьма конкретны: «знание итальянской и средиземноморской кухни; подтверждение квалификации на международных конкурсах». Плюс «опыт работы за рубежом, в ресторанах премиум-классов не менее 5 лет», ну и, само собой, идеальное знание итальянского языка.