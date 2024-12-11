Сан-Хосе
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии прошли обыски в офисах Adidas по делу о налогах

Компания поддерживает сотрудничество с таможенной службой в связи с расследованием.

Полиция Германии провела обыски в офисах компании Adidas в нескольких городах во вторник в рамках налогового расследования. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление представителя компании.

По информации агентства, обыски связаны с расследованием, касающимся соблюдения правил таможенного и налогового оформления товаров, импортированных в Германию с 2019 года.

Издание уточняет, что компания поддерживает сотрудничество с таможенной службой в связи с расследованием на протяжении последних нескольких лет.

Ранее в Германии провели обыски в офисах дочерней компании «Почты России» RusPost GmbH. Обыски прошли в связи с соответствующим решением суда в рамках судемного разбирательства в отношении двух компаний в Берлине.

налоги