Из аварийного жилья переехали почти 170 тысяч уральцев за 6 лет

Максимальные объемы непригодного для проживания жилищного фонда за этот период были расселены в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 877,7 тысячи квадратных метров. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ — 778,7 тысяч квадратных метров. На третьем — Свердловская область с 423,3 тысячами квадратных метров. Далее следует Челябинская область с 279,1 тысячами квадратных метров, Тюменская — с 260,2 тысячами и Курганская — с 47,3 тысячами квадратных метров расселенного жилья. При этом 79,6 тыс. человек улучшили жилищные в рамках собственных программ субъектов РФ.