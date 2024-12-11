Из аварийного жилья переехали почти 170 тысяч уральцев за 6 лет

Об этом сообщает полпредство в УрФО. В общей сложности за последние 6 лет в УрФО расселено 3,7 млн квадратных метров аварийного жилья. Из него выехало 168,5 тысяч человек.
Максимальные объемы непригодного для проживания жилищного фонда за этот период были расселены в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 877,7 тысячи квадратных метров. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ — 778,7 тысяч квадратных метров. На третьем — Свердловская область с 423,3 тысячами квадратных метров. Далее следует Челябинская область с 279,1 тысячами квадратных метров, Тюменская — с 260,2 тысячами и Курганская — с 47,3 тысячами квадратных метров расселенного жилья. При этом 79,6 тыс. человек улучшили жилищные в рамках собственных программ субъектов РФ.
Отметим, что оператором программ переселения граждан из аварийного жилья является Фонд развития территорий. Деятельность по расселению аварийного жилищного фонда находится на непосредственном контроле полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
«Повышение качества жизни людей — важнейшая задача, поставленная руководством страны. За шесть лет Уральский федеральный округ проделал большую работу. Однако показателями цели нацпроекта аварийный жилой фонд не ограничивается, и регионам ещё есть, чем заняться в этом направлении», — подчеркнул полпред Президента РФ в УрФО Артём Жога.
Как ранее сообщалось, за прошедшие пять лет на территории Уральского федерального округа восстановили права более 8 тысяч обманутых дольщиков. Все они вложили средства в строительство объектов, впоследствии признанных проблемными. Благодаря усилиям Фонда развития территорий помощь получили более 4,2 тысяч человек и свыше 3,9 тысячи — на уровне отдельных регионов.