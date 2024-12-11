Полицейские изъяли 75 литров алкоголя без лицензии в магазине Владивостока

В ходе мероприятия, проведенного в одном из магазинов на улице 50 лет ВЛКСМ, полицейские обнаружили 75 литров алкоголя, продававшегося без необходимых документов и маркировки. Продукция была спрятана за прилавком и в подсобных помещениях магазина. Вся изъятая продукция направлена на исследование, а магазин был временно закрыт.