Полицейские изъяли 75 литров алкоголя без лицензии в магазине Владивостока

Во Владивостоке провели рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем в Первомайском районе города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе мероприятия, проведенного в одном из магазинов на улице 50 лет ВЛКСМ, полицейские обнаружили 75 литров алкоголя, продававшегося без необходимых документов и маркировки. Продукция была спрятана за прилавком и в подсобных помещениях магазина. Вся изъятая продукция направлена на исследование, а магазин был временно закрыт.
«В этом же магазине полицейскими был обнаружен незаконно установленный игровой автомат. Игровое оборудование изъято», — сообщили в полиции.
Полиция начала проверку, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Сейчас проводится комплекс экспертиз, чтобы определить стоимость изъятого алкоголя.
Сотрудники полиции продолжают систематические мероприятия по выявлению и пресечению продажи нелегального алкоголя в городе.
Напомним, в Черниговском округе Приморья изъяли более 200 литров контрафактного алкоголя в ходе рейда. Проверка проходила ночью, в трех магазинах сотрудники администрации и представители министерства промышленности и торговли выявили факты продажи спиртного без документов.