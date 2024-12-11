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Полицейские изъяли 75 литров алкоголя без лицензии в магазине Владивостока

Кроме того, в магазине был обнаружен незаконно установленный игровой автомат.

Во Владивостоке провели рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем в Первомайском районе города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе мероприятия, проведенного в одном из магазинов на улице 50 лет ВЛКСМ, полицейские обнаружили 75 литров алкоголя, продававшегося без необходимых документов и маркировки. Продукция была спрятана за прилавком и в подсобных помещениях магазина. Вся изъятая продукция направлена на исследование, а магазин был временно закрыт.

«В этом же магазине полицейскими был обнаружен незаконно установленный игровой автомат. Игровое оборудование изъято», — сообщили в полиции.

Полиция начала проверку, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Сейчас проводится комплекс экспертиз, чтобы определить стоимость изъятого алкоголя.

Сотрудники полиции продолжают систематические мероприятия по выявлению и пресечению продажи нелегального алкоголя в городе.

Напомним, в Черниговском округе Приморья изъяли более 200 литров контрафактного алкоголя в ходе рейда. Проверка проходила ночью, в трех магазинах сотрудники администрации и представители министерства промышленности и торговли выявили факты продажи спиртного без документов.