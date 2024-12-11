Новосибирец отсудил с автомойки компенсацию после неудачной услуги. Его супруга привезла машину, чтобы с нее убрали следы скотча, и заказала услугу «комплексная мойка». После просушки на свету на машине были замечены трещины. Однако проведенная экспертиза доказала, что трещины на фарах появились во время эксплуатации автомобиля.
— Указанные повреждения в виде трещин в стеклах рассеивателей блок-фар (левой, правой) имеют длительный период образования и образовались до мойки автомобиля, — говорится в решении Советского районного суда.
Однако суд решил, что ответчик должен выплатить новосибирцу моральную компенсацию в размере 2500 рублей.