Новосибирец отсудил с автомойки компенсацию после неудачной услуги. Его супруга привезла машину, чтобы с нее убрали следы скотча, и заказала услугу «комплексная мойка». После просушки на свету на машине были замечены трещины. Однако проведенная экспертиза доказала, что трещины на фарах появились во время эксплуатации автомобиля.