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Новосибирец отсудил с автомойки компенсацию после неудачной услуги

На фарах нашли трещины, и владелец машины думал, что они появились после мойки.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирец отсудил с автомойки компенсацию после неудачной услуги. Его супруга привезла машину, чтобы с нее убрали следы скотча, и заказала услугу «комплексная мойка». После просушки на свету на машине были замечены трещины. Однако проведенная экспертиза доказала, что трещины на фарах появились во время эксплуатации автомобиля.

— Указанные повреждения в виде трещин в стеклах рассеивателей блок-фар (левой, правой) имеют длительный период образования и образовались до мойки автомобиля, — говорится в решении Советского районного суда.

Однако суд решил, что ответчик должен выплатить новосибирцу моральную компенсацию в размере 2500 рублей.