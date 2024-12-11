Японская компания выиграла суд у новосибирской кондитерской из-за торта с персонажем аниме

Спор возник из-за торта, украшенного изображением популярного аниме-персонажа Наруто.
Представители кондитерской утверждали, что фотографии торта на их сайте служат лишь для демонстрации возможностей мастеров и не представляют собой предложение о продаже. Однако суд решил, что это не освобождает компанию от ответственности за использование защищенного изображения.
Согласно решению суда, с новосибирской кондитерской будет взыскано 50 тысяч рублей за нарушение прав на персонажа Наруто Узумаки и еще 50 тысяч рублей за использование произведения «Символы Наруто». Также предусмотрены дополнительные расходы на почтовые услуги и государственную пошлину.