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Японская компания выиграла суд у новосибирской кондитерской из-за торта с персонажем аниме

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск японской компании TV TOKYO Corporation, присудив ей более 100 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.

Источник: Reuters

Спор возник из-за торта, украшенного изображением популярного аниме-персонажа Наруто.

Представители кондитерской утверждали, что фотографии торта на их сайте служат лишь для демонстрации возможностей мастеров и не представляют собой предложение о продаже. Однако суд решил, что это не освобождает компанию от ответственности за использование защищенного изображения.

Согласно решению суда, с новосибирской кондитерской будет взыскано 50 тысяч рублей за нарушение прав на персонажа Наруто Узумаки и еще 50 тысяч рублей за использование произведения «Символы Наруто». Также предусмотрены дополнительные расходы на почтовые услуги и государственную пошлину.