Wildberries и Russ представили корпоративный бренд и логотип RWB

Объединенная компания Wildberries и Russ представила новый корпоративный бренд и логотип RWB, при этом бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться для маркетплейса и оператора наружной рекламы, как сообщается в пресс-релизе.
RWB станет материнским брендом, который будет ассоциироваться с новыми продуктами компании в таких областях, как IT, инновации и образование.
Кроме того, компания планирует предложить партнерам логистические решения, различные услуги и сервисы. В планах — развитие автоматизации и персонализации сервисов, а также поддержка предпринимателей. Бренды Wildberries и Russ сохранят свою популярность и продолжат использоваться в своих традиционных областях.
Напомним, 1 ноября Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала передачу прав на 28 объектов интеллектуальной собственности компании Wildberry в пользование объединенной компании ООО «РВБ», которая является партнером Wildberry & Russ.