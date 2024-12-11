Wildberries и Russ представили корпоративный бренд и логотип RWB

Кроме того, компания планирует предложить партнерам логистические решения, различные услуги и сервисы. В планах — развитие автоматизации и персонализации сервисов, а также поддержка предпринимателей. Бренды Wildberries и Russ сохранят свою популярность и продолжат использоваться в своих традиционных областях.