Пассажирский лайнер SJ-100 из Комсомольска-на-Амуре представили на авиашоу в Иране

Объединенная авиастроительная корпорация участвует в XII Международной выставке Iran Air Show, открывшейся накануне на острове Киш в Иране. На стенде корпорация в мультимедийном формате представила широкий ассортимент авиационной техники, производимой предприятиями ОАК, включая среднемагистральный самолет МС-21 и собираемый в Комсомольске-на-Амуре ближнемагистральный самолет SJ-100, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа, направленная на укрепление сотрудничества российских производителей авиатехники с авиакомпаниями Исламской Республики Иран, — сказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Приобретение российских импортозамещенных самолетов SJ-100 и МС-21, после получения ими сертификатов летной годности, может заинтересовать местные авиакомпании. Дело в том, что против Ирана постоянно вводятся различные санкции, и сейчас к приобретению ближневосточным государством доступны только франко-итальянские самолеты ATR.
Выставка Iran Air Show привлекает внимание как местных, так и зарубежных специалистов и является одним из крупнейших выставочных мероприятий в регионе, выступая в качестве перспективной бизнес-платформы для презентации новейших достижений в авиационной отрасли.