Пассажирский лайнер SJ-100 из Комсомольска-на-Амуре представили на авиашоу в Иране

Приобретение российских импортозамещенных самолетов SJ-100 и МС-21, после получения ими сертификатов летной годности, может заинтересовать местные авиакомпании. Дело в том, что против Ирана постоянно вводятся различные санкции, и сейчас к приобретению ближневосточным государством доступны только франко-итальянские самолеты ATR.