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Прокуратура начала проверку по факту повышения цен по маршруту Бодайбо-Иркутск

1 декабря 2024 билет можно было купить за 26 830 рублей, поэтому многим приходится отказываться от полетов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Правоохранители проверят обоснованность формирования тарифов на авиаперевозки по маршруту Бодайбо-Иркутск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Из-за поступившего обращения жителей Бодайбинского района транспортная прокуратура совместно с Иркутским УФАС организовала и проводит проверку соблюдения законодательства в сфере ценообразования на авиабилеты региональными авиаперевозчиками, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жители жалуются на высокие цены — 1 декабря 2024 билет можно было купить за 26 830 рублей, многим приходится отказываться от полетов. Чтобы привлечь внимание к проблеме, собрали 3380 подписей, которые теперь направят в администрацию президента России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство дома культуры сорвалось в Братском районе по вине подрядчика.

Прокуратура