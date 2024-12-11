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Чистой водой обеспечат жителей Бикина по нацпроекту

По федеральной программе в городе обновляют систему водоснабжения.

Источник: Правительство Хабаровского края

Реконструкцию системы водоснабжения в Бикине проводят по нацпроекту «Жильё и городская среда». В городе уже обновили более 30 км водоводов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По федеральному проекту «Чистая вода» в Бикине создают современную систему водоснабжения. Благодаря этому вода в дома жителей города будет поступать без перебоев.

Уже поступило новое оборудование: станция водоподготовки, насосные станции 2-го и 3-го подъема и два резервуара чистой воды объемом 2 000 куб. м каждый. Обновили более 30 км труб.

На реконструкцию системы водоснабжения выделено более 2 млрд рублей.

ЖКХ