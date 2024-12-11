Чистой водой обеспечат жителей Бикина по нацпроекту

Реконструкцию системы водоснабжения в Бикине проводят по нацпроекту «Жильё и городская среда». В городе уже обновили более 30 км водоводов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По федеральному проекту «Чистая вода» в Бикине создают современную систему водоснабжения. Благодаря этому вода в дома жителей города будет поступать без перебоев.
Уже поступило новое оборудование: станция водоподготовки, насосные станции 2-го и 3-го подъема и два резервуара чистой воды объемом 2 000 куб. м каждый. Обновили более 30 км труб.
На реконструкцию системы водоснабжения выделено более 2 млрд рублей.