В Белоруссии запретили гречку российского производителя

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» в магазинах Белоруссии. Об этом сообщает реестр «Продукция и услуги Республики Беларусь».
«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2021 “О безопасности пищевой продукции” (части 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в части ее маркировки”, — говорится в сообщении.
Как указывается в заявлении, информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам. На испытаниях гречка от «Вега-инжиниринг» разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.