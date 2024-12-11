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Депутат свердловского парламента объяснила, почему выросли цены на молочку

Цены на молочную продукцию в Свердловской области выросли за счет неравной конкуренции и низкой рентабельности. Об этом рассказала в интервью ОТВ председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Заксо Елена Трескова.

По ее словам, местные производители находятся в неравных условиях с производителями других продуктов на рынке, потому что покупательский спрос на сельскохозяйственные продукты не очень высокий. «Производители, которые имеют огромный рост цен на составляющие себестоимости их продукции, конечно, стремятся продать подороже свою продукцию. Может быть, в том числе и за пределы Свердловской области», — отметила Елена Трескова.

Депутат отметила, что уровень рентабельности производства на сегодняшний день низкий. Но даже так местные производители смогли сохранить производство и продукцию, вопреки увеличению себестоимости молочных продуктов из-за роста цен на электроэнергию, удобрения, ветпрепараты и технику. При этом Трескова уточнила, что в 2025 году на поддержку АПК на Среднем Урале выделено 3,8 млрд рублей из областного бюджета, 1,1 млрд рублей из федерального бюджета.