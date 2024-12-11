Депутат свердловского парламента объяснила, почему выросли цены на молочку

По ее словам, местные производители находятся в неравных условиях с производителями других продуктов на рынке, потому что покупательский спрос на сельскохозяйственные продукты не очень высокий. «Производители, которые имеют огромный рост цен на составляющие себестоимости их продукции, конечно, стремятся продать подороже свою продукцию. Может быть, в том числе и за пределы Свердловской области», — отметила Елена Трескова.