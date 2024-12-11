Банки не захотели кредитовать Братск даже под 29% годовых

По условиям контракта власти Братска готовы были взять кредит на 120 дней по максимальной ставке в 29% годовых. Таким образом, прибыль финансовой организации составила бы почти 20 миллионов рублей. Однако такое предложение ни один банк не заинтересовало. Ранее власти Братска уже заявляли о готовности взять 200 миллионов рублей у какого-либо банка. Тогда город предлагал максимальную ставку в 22%. Эти условия ни один банк не привлекли, и торги объявили во второй раз с более выгодными для кредиторов условиями.
Осенью этого года власти Братска уже взяли один коммерческий кредит. 85 миллионов рублей по ставке 24,06% городу предоставил «Промсвязьбанк».
По данным на 1 октября этого года, уровень муниципального долга Братска составлял более 2 миллиардов рублей. Это более 50% от собственных доходов городского бюджета при экономически безопасных 30%. Такую информацию озвучила министр финансов региона Наталия Бояринова, уточнив, что среди всех муниципалитетов Иркутской области, имеющих долги, только Братск находится в «красной зоне». По словам главы областного Минфина, высокий муниципальный долг Братска образовался за счет кредитов, которые город набирал в течение 7−8 лет.