Банки не захотели кредитовать Братск даже под 29% годовых

По условиям контракта власти Братска готовы были взять кредит на 120 дней по максимальной ставке в 29% годовых. Таким образом, прибыль финансовой организации составила бы почти 20 миллионов рублей. Однако такое предложение ни один банк не заинтересовало. Ранее власти Братска уже заявляли о готовности взять 200 миллионов рублей у какого-либо банка. Тогда город предлагал максимальную ставку в 22%. Эти условия ни один банк не привлекли, и торги объявили во второй раз с более выгодными для кредиторов условиями.