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Сколько стоит арендовать квартиру в Ташкенте?

Цены на аренду жилья в Ташкенте — это вечная головная боль для горожан. Несмотря на заявления о снижении стоимости, аренда квартиры всё ещё остаётся серьёзным финансовым испытанием для многих.

Источник: Vaib.Uz

Так сколько же на самом деле стоит снять жильё в столице, и почему эти цифры заставляют нас задуматься?

Цены и реальность

Согласно последнему анализу Института макроэкономических и региональных исследований Узбекистана (IMRS), в ноябре 2024 года аренда квартир в Ташкенте со средним ремонтом немного снизилась:

  • 1-комнатные квартиры: 298−378 долларов в зависимости от района.
  • 2-комнатные: 360−516 долларов.
  • 3-комнатные: 404−680 долларов.
  • 4-комнатные: 411−865 долларов.

Для квартир с полным ремонтом цены варьируются ещё больше:

  • 1-комнатные: 331−520 долларов.
  • 2-комнатные: 410−730 долларов.
  • 3-комнатные: 509−1032 долларов.
  • 4-комнатные: 587−1313 долларов.

Такие суммы могут быть непосильными для большинства, особенно если учитывать, что средняя зарплата в Ташкенте составляет около 400 долларов. Это ставит арендаторов перед выбором: либо жить в скромных условиях на окраинах города, либо отдавать почти всю зарплату за жильё в центре.

Снижение цен или миф?

Да, в отчётах говорится о снижении аренды на 1−3% в среднем, но почувствовали ли это арендаторы? Многие из них жалуются, что цены остаются прежними, а иногда даже растут, особенно в популярных районах, таких как Мирабадский или Яккасарайский.

Снижение, о котором говорят аналитики, зачастую затрагивает лишь квартиры на окраинах, которые уже были в нижнем ценовом диапазоне. Центр Ташкента, напротив, продолжает удерживать высокие цены, делая жильё недоступным для большинства горожан.

Проблемы рынка аренды

1. Спекуляция: Многие владельцы квартир завышают цены, оправдывая это ростом коммунальных тарифов и общими экономическими трудностями.

2. Отсутствие регулирования: Нет чёткой системы контроля за арендной платой. Рынок остаётся диктатом собственников, а арендаторы вынуждены соглашаться на любые условия.

3. Недостаток доступного жилья: Новый жилой фонд в основном ориентирован на продажу, а не на аренду, что ограничивает предложение и толкает цены вверх.

Аренда и доходы

Для сравнения: в развитых странах аренда жилья редко превышает 30% доходов семьи. В Ташкенте же многие отдают за аренду 50−70% своих заработков. Это создаёт дополнительное финансовое давление, особенно на молодёжь и семьи с детьми.

Что делать?

1. Регулирование рынка: Введение контроля над ростом арендной платы и налоговых стимулов для сдачи жилья по доступным ценам.

2. Поддержка арендаторов: Программы субсидий для малообеспеченных граждан и студентов.

3. Развитие арендного жилья: Стимулирование строительства доступного жилья, предназначенного для аренды, а не только для продажи.

Детальные цены

Самые дешёвые районы:

Сергелийский район:

  • 1-комнатные — $298−331.
  • 2-комнатные — $360−410.
  • 3-комнатные — $404−509.
  • 4-комнатные — $411−587.

Учтепинский район:

  • 1-комнатные — $353.
  • 2-комнатные — $450.
  • 3-комнатные — $554.
  • 4-комнатные — $688.

Алмазарский район:

  • 1-комнатные — $330.
  • 2-комнатные — $364.
  • 3-комнатные — $463.
  • 4-комнатные — $479.

Самые дорогие районы

Яккасарайский район:

  • 1-комнатные — $367.
  • 2-комнатные — $488.
  • 3-комнатные — $668.
  • 4-комнатные — $743.

Мирабадский район:

  • 1-комнатные — $378−479.
  • 2-комнатные — $516−718.
  • 3-комнатные — $680−984.
  • 4-комнатные — $865−1313.

Шайхантахурский район:

  • 1-комнатные — $520.
  • 2-комнатные — $730.
  • 3-комнатные — $1032.
  • 4-комнатные — $1258.

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