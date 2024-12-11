Сколько стоит арендовать квартиру в Ташкенте?

Да, в отчётах говорится о снижении аренды на 1−3% в среднем, но почувствовали ли это арендаторы? Многие из них жалуются, что цены остаются прежними, а иногда даже растут, особенно в популярных районах, таких как Мирабадский или Яккасарайский.