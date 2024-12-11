В Новосибирске «МЕТРО МиР» взыскивает с подрядчика «Спортивной» 215 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области назначил экспертизу по иску муниципального предприятия «МЕТРО МиР», которое потребовало взыскать с ООО «СпецТрансСтрой» порядка 215 миллионов рублей. Оба юрлица принимали активное участие в строительстве станции метро «Спортивная».
Учрежденное мэрией Новосибирска МП «МЕТРО МиР» и печально известная компания «СпецТрансСтрой» долгое время являлись партнерами в реализации целого ряда стратегически важных для города проектов. Более того, предприятия были напрямую аффилированы, поскольку муниципальный «МЕТРО МиР» до 11 ноября 2023 года являлся одним из учредителей «СпецТрансСтроя».
МП владело долей в уставном капитале коммерческой организации в 25%, номинальной стоимостью 7 500 рублей. Однако осенью прошлого года муниципальное предприятие вышло из состава учредителей.
К тому моменту между партнерами возникли серьезные финансовые разногласия, которые вылились в многочисленные судебные тяжбы. В частности, еще в ноябре 2022-го ООО «СпецТрансСтрой» отсудило у дочерней структуры мэрии 200 миллионов рублей за возведение ЖК «На Ельцовской». Решение вступило в законную силу, и счета МП «МЕТРО МиР» были арестованы. Предприятие даже обращалось в мэрию за субсидией, чтобы закрыть этот долг.
В июле 2024 года «МЕТРО МиР» уже сам подал в суд на «СпецТрансСтрой», потребовав вернуть реальную стоимость доли в уставном капитале. Бывший учредитель оценил ее в 210 000 000 рублей, еще 4,9 миллиона он просил взыскать за пользование чужими деньгами. Ответчик поставил эти расчеты под сомнение и заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы, которое было удовлетворено судом 5 декабря.
— Перед экспертом поставить следующий вопрос: определить действительную стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное строительство» по состоянию на 31.12.2022, подлежащую выплате участнику — муниципальному предприятию города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», с учетом рыночной стоимости активов и пассивов, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное строительство»? — указано в определении суда.
Экспертизу будут проводить специалисты ООО «Агентство независимой оценки “Лавр”». Они должны предоставить свое заключение в суд до 13 января 2025 года.
Напомним, что ООО «СпецТрансСтрой» занималось строительством многострадальной станции метро «Спортивная», которая до сих пор не сдана. После нескольких лет мучений контракт с подрядчиком был разорван. А в начале декабря директора компании Сергея Арапова обвинили в хищении средств при реализации госконтрактов в НСО и заключили в СИЗО.
Двумя годами ранее в следственный изолятор «заехал» тогдашний глава МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик, которого заподозрили в целом ряде должностных и экономических преступлений. МП являлось заказчиком строительства «Спортивной» и тоже особых успехов не достигло. Муниципальное предприятие «завалило» еще ряд проектов, из-за чего у него возникли многомиллионные долги перед контрагентами.
Иван ЛУДНОВ.