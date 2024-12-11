В Новосибирске «МЕТРО МиР» взыскивает с подрядчика «Спортивной» 215 млн рублей

К тому моменту между партнерами возникли серьезные финансовые разногласия, которые вылились в многочисленные судебные тяжбы. В частности, еще в ноябре 2022-го ООО «СпецТрансСтрой» отсудило у дочерней структуры мэрии 200 миллионов рублей за возведение ЖК «На Ельцовской». Решение вступило в законную силу, и счета МП «МЕТРО МиР» были арестованы. Предприятие даже обращалось в мэрию за субсидией, чтобы закрыть этот долг.