Строительство и добыча сырья: красноярцам рассказали, где можно заработать больше 100 тысяч

По итогам ноября средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила 76,9 тыс. рублей, по сравнению с началом года она выросла на 27% (+16,5 тыс. рублей). Таким образом, Красноярский край занял лидирующую позицию по уровню зарплат в Сибири, на втором месте расположилась Иркутская область с показателем 70,7 тыс. рублей, на третьем — Новосибирская область, там работодатели готовы платить сотрудникам в среднем 70 тыс. рублей.