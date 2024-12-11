Строительство и добыча сырья: красноярцам рассказали, где можно заработать больше 100 тысяч

По итогам ноября средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила 76,9 тыс. рублей, по сравнению с началом года она выросла на 27% (+16,5 тыс. рублей). Таким образом, Красноярский край занял лидирующую позицию по уровню зарплат в Сибири, на втором месте расположилась Иркутская область с показателем 70,7 тыс. рублей, на третьем — Новосибирская область, там работодатели готовы платить сотрудникам в среднем 70 тыс. рублей.
Самые высокие зарплаты, превышающие 100 тыс. рублей, в крае сейчас предлагают специалистам из сфер «Добыча сырья» (180 тыс. рублей в среднем), «Сельское хозяйство» (179,5 тыс. рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (150,9 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость» (132,4 тыс. рублей), «Производство, сервисное обслуживание» (132,1 тыс. рублей), «Рабочий персонал» (128,9 тыс. рублей), «Высший и средний менеджмент» (119,3 тыс. рублей), «Автомобильный бизнес» (106,8 тыс. рублей) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (106 тыс. рублей).
Ниже рынка платят работникам таких направлений, как: «Туризм, гостиницы, рестораны» (50,1 тыс. рублей), «Розничная торговля» (50,5 тыс. рублей), «Наука, образование» (50,8 тыс. рублей).
Добавим, что с начала 2024 года зарплатное предложение в России выросло на 21% (+12,9 тыс. рублей), в ноябре оно достигло отметки в 73,4 тыс. рублей.