Витебская развязка дошла до финала

«Сложности реализации первого участка были связаны в том числе с близостью к ЗСД и железной дороге. Монтаж над ЗСД проходил в ночные часы в момент перекрытия трассы и требовал от специалистов точной и оперативной работы. Второй участок в районе завода “Электросила” был особенно сложным. Для установки пролетного строения над Московским проспектом специалисты задействовали гусеничный кран грузоподъемностью 750 тонн. Только установка и перенос крана такой высокой грузоподъемности заняли до двух недель».