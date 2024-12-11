Витебская развязка дошла до финала

Основные виды работ на трех участках Витебской развязки полностью завершены. Сейчас рабочие докатывают последний слой асфальта на съезде к Артиллерийскому путепроводу в створе Воздухоплавательной улицы. По вновь построенному путепроводу в створе Витебского проспекта уже открыто рабочее движение.
Почти по всей протяженности шестиполосной трассы (2,6 км.— «Ъ-СПб») нанесена разметка, установлены опоры освещения. На втором (от Московского проспекта до Митрофаньевского шоссе) и первом (от Митрофаньевского до ЗСД) участках монтируют каркасы под информационные табло и шумозащитные экраны.
Магистраль строилась в крайне стесненных городских условиях, отметил гендиректор генерального подрядчика — ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» Валерий Апыхтин. Каждый участок строительства сложен с организационной и технологической точек зрения, так как основной ход проложен вдоль железной дороги, а сама территория насыщена общественно-деловой застройкой и коммуникациями всех видов.
«Сложности реализации первого участка были связаны в том числе с близостью к ЗСД и железной дороге. Монтаж над ЗСД проходил в ночные часы в момент перекрытия трассы и требовал от специалистов точной и оперативной работы. Второй участок в районе завода “Электросила” был особенно сложным. Для установки пролетного строения над Московским проспектом специалисты задействовали гусеничный кран грузоподъемностью 750 тонн. Только установка и перенос крана такой высокой грузоподъемности заняли до двух недель».
На третьем участке в сентябре также состоялась довольно сложная операция по монтажу Артиллерийского путепровода, добавил гендиректор генподрядчика проекта. Пролет путепровода весит более 160 тонн, а монтаж приходилось проводить в строго установленные «окна» ранним утром, чтобы минимально мешать движению поездов.
Витебская развязка станет первым местом в городе, где будет реализована система безбарьерного проезда — free-flow или «свободный поток» (без шлагбаумов). Особой актуальности этому придает изменение федерального законодательства, по которому с 1 сентября на платных региональных автодорогах вводится собственная система штрафов за безбилетный проезд. Поправки к петербургскому городскому КоАП предполагают, что санкции за нарушения для автомобилистов составят 3 тыс. рублей для физических лиц и 30 тыс. рублей — для юридических.
На съездах ЗСД с Благодатной и Кубинской улиц уже установили дорожные рамки с камерами и датчиками. На стыковке хода с Витебским проспектом и Воздухоплавательной улицей каркасы под системы пока не смонтированы.
Дальнейшие участки ШМСД, которые выйдут как раз с Витебской развязкой, также будут работать по схеме free-flow. Что касается тарифов на проезд по Витебской развязке, то в Смольном отмечали, что они будут сопоставимы с тарифами на ЗСД.
Строительство Витебской развязки ЗСД стартовало в 2021 году. Генподрядчиком проекта выступила компания «ПУСК-ЛИМАК-Север», учредителями которой являются ООО «Пуск» («дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг») и «Лимак Констракшн» (часть турецкой группы компаний LIMAK). Работы ведутся по допсоглашению в рамках концессии между городом и «Магистралью Северной столицы». Общая стоимость проекта оценивалась в 39,4 млрд рублей. Около 16 млрд рублей (10 млрд из которых кредитные) — деньги городского бюджета, остальные — средства концессионера и федерального бюджета. Как отметили в компании генподрядчика, фактическая стоимость на этапе окончания строительства «остается твердой», то есть не изменилась.
В конце октября Смольный заключил концессию с ООО «Широтная магистраль Северной столицы» (ООО «ШМСС»), которое входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг», на строительство оставшихся трех этапов ШМСД (от Витебского проспекта до КАД). Документ подписали в рамках московской «Транспортной недели».
Второй этап строительства дороги стартует в 2025 году от Витебского проспекта до Софийской улицы. Третий этап включает работы от Софийской улицы до улицы 2-й Луч, а четвертый разделен на три очереди, включая строительство моста через Неву, и пройдет до КАД.
Планируется, что общая протяженность магистрали составит 32,4 км, из которых 16,7 км пройдет по территории Петербурга, а 15,7 км — по Ленобласти. Проезд по ШСМД будет платным, но его стоимость пока не озвучивалась. Все участки дороги концессионер должен сдать в эксплуатацию к 2031 году.
Сметная стоимость проекта оценивается в 241 млрд рублей, где 90 млрд предусмотрено федеральным бюджетом, 86,7 млрд — частным партнером, а остальная сумма будет направленна из городского бюджета.
Пятый и шестой этапы, которые пойдут по Ленобласти, оцениваются в 110 млрд рублей. Сумму также предполагается привлечь из федеральной казны (39,3 млрд), регионального бюджета (19,7 млрд) и концессионера (51,1 млрд).