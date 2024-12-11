Власти Екатеринбурга планируют сохранить скидку в 13 ₽ за проезд в новом году

Напомним, с 10 октября в Екатеринбурге в автобусах, троллейбусах и трамваях стоимость проезда снизили с 33 ₽ до 20 ₽ при оплате через систему быстрых платежей (СБП), для этого внутри транспорта приклеили таблички с QR-кодами. Скидка предоставляется за счет НСПК, водители получают полною стоимость проезда. Акция должна продлиться до 31 декабря.