Тарифы на электроэнергию от ВИЭ утвердили в Казахстане

Приказом установлены следующие размеры тарифов:
- для ветровых электростанций — 22,68 тенге/кВтч (без НДС);
- для ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» мощностью 100 МВт — 59,7 тенге/кВтч;
- для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния — 34,61 тенге/кВтч;
- для гидроэлектростанций — 41, 23 тенге/кВтч;
- для биогазовых установок — 32,23 тенге/кВтч.
Приказ вводится в действие 21 декабря 2024 года.
Фиксированные тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, утверждаются на основании требований закона РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».
В статье 1 данного закона говорится, что возобновляемые источники энергии — источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды:
- энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды;
- геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов;
- антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии.
Фиксированные тарифы для покупки электрической энергии от ВИЭ, не распространяются на:
- энергопроизводящие организации, имеющие объекты по использованию возобновляемых источников энергии, срок эксплуатации которых превысил срок окупаемости, установленный в утвержденном и согласованном с уполномоченным органом или местным исполнительным органом технико-экономическом обосновании;
- гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше 35 мегаватт и (или) водохранилищами, обеспечивающими более чем суточный срок регулирования, за исключением введенных в эксплуатацию после 1 января 2016 года.