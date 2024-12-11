Собянин: Развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

«В рамках проекта построят и реконструируют порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Также в планах — строительство внеуличного пешеходного перехода через Звенигородское шоссе, обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.