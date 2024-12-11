Собянин: Развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Утвержден проект реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца (ТТК). Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
«В рамках проекта построят и реконструируют порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Также в планах — строительство внеуличного пешеходного перехода через Звенигородское шоссе, обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
В ходе реализации проекта построят:
— левоповоротный съезд с ТТК на Звенигородское шоссе (300 метров, две — три полосы в одном направлении);
— правоповоротный съезд со Звенигородского шоссе на ТТК (400 метров, одна — две полосы в одном направлении);
— левоповоротную эстакаду со Звенигородского шоссе на ТТК (415 метров, одна — две полосы в одном направлении);
— правоповоротный съезд с ТТК на Звенигородское шоссе (280 метров, две — три полосы в одном направлении).
Кроме того, проведут работы по благоустройству прилегающей территории.
Реализация проекта позволит горожанам удобнее добираться до делового центра «Москва-Сити», а также в целом улучшить транспортное обслуживание Пресненского района, в котором проживают свыше 127 тысяч человек.