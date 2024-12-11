В Перми рядом с элитным рестораном продается бизнес-центр

В Перми на ул. Газеты «Звезда», 25б, рядом с рестораном Les Marshes, на продажу выставлен бизнес-центр. Согласно объявлению на сайте «Авито», двухэтажное здание имеет площадь 733 кв. м. Стоимость актива составляет 54 млн руб., или 73,6 тыс. руб. за 1 кв. м.