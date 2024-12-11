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В Геленджике на новогодние праздники забронировали 50% отелей

В Геленджике на новогодние праздники забронировали 50% отелей. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем телеграм-канале.

В новогодние праздники курорт ожидает более 33 тысяч туристов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Для гостей города будут работать 220 средств размещения.

Алексей Богодистов подчеркнул, что в Геленджике не будет массовых гуляний. Он попросил жителей города и руководителей предприятий отказаться от фейерверков.

Ранее мы сообщали, что мэр Анапы Василий Швец заявил, что в столь сложное время для страны необходимо сосредоточить все силы на поддержке участников специальной военной операции и отказаться от фейерверков.