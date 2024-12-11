Новосибирцев не устроил проект благоустройства на месте ДК «Клары Цеткин»

Принявшие участие в общественных слушаниях горожане внесли 28 предложений по совершенствованию дизайн-проекта. В частности, жители предлагают отказаться от уличных тренажеров, которые практически не используются по назначению. Кроме того, в проекте, по мнению людей, не проработаны вопросы парковки и освещения территории. Многие высказались в пользу организации площадки для выгула собак, объяснив, что спортивные и детские площадки есть в каждом дворе, а с собаками погулять негде.