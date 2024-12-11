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Новосибирцев не устроил проект благоустройства на месте ДК «Клары Цеткин»

Горожане на общественных слушаниях внесли 28 предложений в проект сквера и спортплощадки на месте ДК «Клары Цеткин».

Источник: Мэрия Новосибирска

Местные жители призвали проектировщиков отказаться от уличных тренажеров и сделать площадку для собак.

В Новосибирске подвели итоги общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства новой озелененной территории на улице Котовского в Ленинском районе, где ранее находился ДК «Клара Цеткин». Территория расположена на земельном участке по ул. Котовского, 17 и 2-й переулком Пархоменко, 5.

Принявшие участие в общественных слушаниях горожане внесли 28 предложений по совершенствованию дизайн-проекта. В частности, жители предлагают отказаться от уличных тренажеров, которые практически не используются по назначению. Кроме того, в проекте, по мнению людей, не проработаны вопросы парковки и освещения территории. Многие высказались в пользу организации площадки для выгула собак, объяснив, что спортивные и детские площадки есть в каждом дворе, а с собаками погулять негде.

Итоговый дизайн-проект благоустройства территории размещен на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в разделе «Проекты» под номером 56.

В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. Реализация проекта запланирована на 2025 год.

Напомним, решение о сносе ДК «Клары Цеткин», построенного в 1933 году, приняли в феврале 2022 года. Ранее историческое здание хотели отреставрировать, но денег в бюджете на это так и не нашлось.

Екатерина СОСНИНА.

строительство