Новосибирцев не устроил проект благоустройства на месте ДК «Клары Цеткин»

Местные жители призвали проектировщиков отказаться от уличных тренажеров и сделать площадку для собак.
В Новосибирске подвели итоги общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства новой озелененной территории на улице Котовского в Ленинском районе, где ранее находился ДК «Клара Цеткин». Территория расположена на земельном участке по ул. Котовского, 17 и 2-й переулком Пархоменко, 5.
Принявшие участие в общественных слушаниях горожане внесли 28 предложений по совершенствованию дизайн-проекта. В частности, жители предлагают отказаться от уличных тренажеров, которые практически не используются по назначению. Кроме того, в проекте, по мнению людей, не проработаны вопросы парковки и освещения территории. Многие высказались в пользу организации площадки для выгула собак, объяснив, что спортивные и детские площадки есть в каждом дворе, а с собаками погулять негде.
Итоговый дизайн-проект благоустройства территории размещен на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в разделе «Проекты» под номером 56.
В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. Реализация проекта запланирована на 2025 год.
Напомним, решение о сносе ДК «Клары Цеткин», построенного в 1933 году, приняли в феврале 2022 года. Ранее историческое здание хотели отреставрировать, но денег в бюджете на это так и не нашлось.
Екатерина СОСНИНА.