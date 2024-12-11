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Сочинский застройщик выплатит 1 млрд рублей за экологический ущерб

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 10 декабря 2024 года поддержал решение Краснодарского краевого суда о взыскании одного млрд руб. со строительной компании за экологический ущерб в Сочи.

Источник: Коммерсантъ

Иск подала Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура против руководителей компании Чепняна Д. О. и Калайджяна Ю. П, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, застройщики незаконно разместили строительные отходы и грунт на земельном участке, что привело к уничтожению растительности и образованию запруды на реке Хоста. В результате была подтоплена часть территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника, находящаяся под особой охраной.

Суд признал, что действия компании нарушили права граждан на благоприятную экологическую обстановку. Исполнение решения о компенсации ущерба контролируют органы власти.

экология