Сочинский застройщик выплатит 1 млрд рублей за экологический ущерб

Согласно материалам дела, застройщики незаконно разместили строительные отходы и грунт на земельном участке, что привело к уничтожению растительности и образованию запруды на реке Хоста. В результате была подтоплена часть территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника, находящаяся под особой охраной.