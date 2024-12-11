Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоматический контроль за парковкой и остановкой транспорта ввели в Беларуси

Госавтоинспекция определила места, где в автоматическом режиме ведется надзор за парковкой и стоянкой транспорта, постепенно количество таких зон будет увеличиваться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Автоматическая система фиксации нарушений правил остановки и стоянки автотранспорта введена в Беларуси, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, зимой в связи с проведением уборки и обработки дорог противогололедными материалами повышается актуальность соблюдения правил остановки и стоянки транспорта.

«Для контроля за их выполнением по всей стране начала работу система фиксации подобных нарушений, функционирующая в рамках республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция уже определила места, в которых специальными техническими средствами в автоматическом режиме ведется надзор. Постепенно количество таких зон будет увеличиваться.

В МВД уточнили, что также добавятся участки, где припаркованные с нарушением ПДД автомобили создают угрозу безопасности движения и негативно влияют на пропускную способность улиц и дорог.

В профильном министерстве также напомнили, что соблюдение правил остановки и стоянки позволяет беспрепятственно убирать и обрабатывать проезжую часть, чтобы обеспечивать безопасность передвижения транспорта.