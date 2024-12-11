Автоматический контроль за парковкой и остановкой транспорта ввели в Беларуси

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Автоматическая система фиксации нарушений правил остановки и стоянки автотранспорта введена в Беларуси, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, зимой в связи с проведением уборки и обработки дорог противогололедными материалами повышается актуальность соблюдения правил остановки и стоянки транспорта.
«Для контроля за их выполнением по всей стране начала работу система фиксации подобных нарушений, функционирующая в рамках республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция уже определила места, в которых специальными техническими средствами в автоматическом режиме ведется надзор. Постепенно количество таких зон будет увеличиваться.
В МВД уточнили, что также добавятся участки, где припаркованные с нарушением ПДД автомобили создают угрозу безопасности движения и негативно влияют на пропускную способность улиц и дорог.
В профильном министерстве также напомнили, что соблюдение правил остановки и стоянки позволяет беспрепятственно убирать и обрабатывать проезжую часть, чтобы обеспечивать безопасность передвижения транспорта.