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В Хабаровском крае на ипотечный взнос придется копить почти 3 года

С июля 2024 года рынок ипотеки в России сталкивается с изменениями: повышение ключевой ставки и сворачивание льготных программ делают ипотеку менее доступной.

Источник: ТАСС

Согласно рейтингу, опубликованному РИА, семье из двух человек придется копить на первоначальный взнос в среднем 3,5 года. Но сроки варьируются по регионам.

Быстрее всего накопить деньги смогут жители Ханты-Мансийского автономного округа — за 1 год и 11 месяцев. Чуть дольше копят жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области — 2 года и 2 месяца. В конце списка — Республика Крым, где срок накопления составляет около 8,5 лет.

Хабаровский край занимает 14 строчку: для того, чтобы накопить средства на первоначальный взнос, необходимо потратить 2 года и 8 месяцев.