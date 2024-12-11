В Хабаровском крае на ипотечный взнос придется копить почти 3 года

Быстрее всего накопить деньги смогут жители Ханты-Мансийского автономного округа — за 1 год и 11 месяцев. Чуть дольше копят жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области — 2 года и 2 месяца. В конце списка — Республика Крым, где срок накопления составляет около 8,5 лет.