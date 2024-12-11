Остановочную платформу «Клюквенный» для электрички достроили в Новосибирске

В Новосибирске завершили строительство остановочной платформы «Клюквенный», предназначенной для электричек. Движение через неё запустят уже на следующей неделе, 16 декабря. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Эта платформа востребована уже сегодня. Здесь расположено большое количество предприятий, логистических центров. Также ведутся работы на жилмассиве Клюквенный, по мере появления здесь жилых домов это направление будет всё более необходимо, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.
В микрорайоне Клюквенный планируют построить три школы, пять детсадов, а также другие объекты образовательного и досугового значения. На развитие транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона направили 6,8 миллионов рублей.