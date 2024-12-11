Остановочную платформу «Клюквенный» для электрички достроили в Новосибирске

— Эта платформа востребована уже сегодня. Здесь расположено большое количество предприятий, логистических центров. Также ведутся работы на жилмассиве Клюквенный, по мере появления здесь жилых домов это направление будет всё более необходимо, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.