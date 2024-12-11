В Омске утвердили бюджет на ближайшие три года

Проект бюджета был сформирован с учётом основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, доходы бюджета Омска на будущий год составят 38,5 миллиарда рублей, расходы — 39,2 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета равен 766,7 миллиона рублей.
Налоговые и неналоговые доходы по прогнозам составят 21,6 миллиарда рублей, 16,9% придётся на безвозмездные поступления. При этом доходную часть первоначального варианта бюджета назвали рекордной.
«Мы уверенно вступаем в 2025 год с новым бюджетом, направленность которого социального характера», — отметил председатель Омского городского Совета Владимир Корбут на пленарном заседании.
62% бюджета планируется направить на сферы образования и культуры, молодёжную политику, физическую культуру и спорт, социальную поддержку населения.
В адресную инвестиционную программу включено строительство социальных объектов, более трёх десятков линий наружного освещения, объектов коммунальной инфраструктуры и продолжение реконструкции бульвара Архитекторов. На эти цели предполагается направить 1,6 миллиарда рублей.
5,2 миллиарда рублей распределят на ремонт пяти дорог, капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, покупку 15 единиц спецтехники. Часть этих средств пойдёт на содержание и текущий ремонт городских дорог.
95 миллионов рублей направят на реализацию инициативных проектов омичей.
20,8 миллиарда рублей выделят на капремонт пятнадцати школ, текущий ремонт образовательных учреждений, а также на работу 351 школы, детских садов и учреждений дополнительного образования.
Затраты на сферу культуры составят 1,9 миллиарда рублей. Сюда войдёт обеспечение работы дворцов творчества, школ искусств, концертных коллективов, музеев, театров и библиотек. А кроме того — ремонт двадцати пяти учреждений, оснащение школ искусств музыкальными инструментами и модернизация трёх из них.
На работу городских учреждений физкультуры и спорта, в том числе и оздоровительных лагерей, из бюджета выделят 1,4 миллиарда рублей. Среди прочего в следующем году в Омске отремонтируют двенадцать спортшкол, девять молодёжных клубов и пять хоккейных коробок. Ещё запланировано приобретение и установка семи спортивных сооружений.
1,5 миллиарда рублей пойдут на исполнение различных судебных решений.
Ранее мы писали о том, что в Омске завершается строительство школы в Прибрежном, а новый лицей на Космическом проспекте уже заработал. Также мы сообщали, что до конца года на городских улицах по поручению мэра Сергея Шелеста заменят почти тысячу старых светильников на новые.