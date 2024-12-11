В Омске утвердили бюджет на ближайшие три года

Ранее мы писали о том, что в Омске завершается строительство школы в Прибрежном, а новый лицей на Космическом проспекте уже заработал. Также мы сообщали, что до конца года на городских улицах по поручению мэра Сергея Шелеста заменят почти тысячу старых светильников на новые.