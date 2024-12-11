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В Волгограде начала работу новая телебашня

Высота нового объекта на улице Краснополянской составляет 256 метров.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Старая телебашня была расположена около Мамаева кургана, она прослужила свыше 60 лет, что считается солидным сроком для подобного объекта.

Как сообщил директор филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» Станислав Беляевский, в настоящее время новая башня является флагманом вещания. Она осуществляет трансляцию первого и второго мультиплексов, 21 радиоканала.

Телебашню обслуживают около 50 человек. Также был увеличен штат круглосуточных аварийно-профилактических групп до двух, чтобы повысить качество работы.

Благодаря большой высоте нового объекта увеличилась зона покрытия, удалось сделать ее более стабильной во всех точках вещания.