В Волгограде начала работу новая телебашня

Старая телебашня была расположена около Мамаева кургана, она прослужила свыше 60 лет, что считается солидным сроком для подобного объекта.
Как сообщил директор филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» Станислав Беляевский, в настоящее время новая башня является флагманом вещания. Она осуществляет трансляцию первого и второго мультиплексов, 21 радиоканала.
Телебашню обслуживают около 50 человек. Также был увеличен штат круглосуточных аварийно-профилактических групп до двух, чтобы повысить качество работы.
Благодаря большой высоте нового объекта увеличилась зона покрытия, удалось сделать ее более стабильной во всех точках вещания.