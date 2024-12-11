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Средний бюджет челябинцев на новогодние каникулы составляет 18,9 тысячи

Средний бюджет челябинцев на новогодние каникулы составляет 18,9 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным опроса SuperJob, годом ранее респонденты собирались тратить на аналогичные цели 18 тыс. рублей, а в 2022 — 16,8 тыс. рублей.

Женщины чаще предпочитают рассчитать траты заранее (36% против 30% среди мужчин). Женский бюджет меньше мужского: 19,5 и 22,2 тыс. рублей соответственно.

Опрос экономически активного населения городов-миллионников показал, что самые большие праздничные бюджеты в этом году — у москвичей и петербуржцев (24,1 и 22,4 тыс. на человека соответственно). В топ-5 также вошли Красноярск, Екатеринбург и Самара.