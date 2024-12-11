Средний бюджет челябинцев на новогодние каникулы составляет 18,9 тысячи

Женщины чаще предпочитают рассчитать траты заранее (36% против 30% среди мужчин). Женский бюджет меньше мужского: 19,5 и 22,2 тыс. рублей соответственно.



Опрос экономически активного населения городов-миллионников показал, что самые большие праздничные бюджеты в этом году — у москвичей и петербуржцев (24,1 и 22,4 тыс. на человека соответственно). В топ-5 также вошли Красноярск, Екатеринбург и Самара.